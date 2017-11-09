Прокуратура розслідує побиття громадського активіста у Дніпрі

У Дніпрі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом побиття громадського активіста, депутата Чечелівської районної ради міста Кирила Дороленка 7 листопада. Про це Радіо Свобода у четвер повідомили в прокуратурі області.

За інформацією прокуратури, провадження відкрите за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

«Досудове розслідування здійснює прокуратура Дніпропетровської області», – сказали у прокуратурі.

У четвер стало відомо, що через події 7 листопада в Дніпрі поліція відкрила два кримінальних провадження: за статтею 436-1 Кримінального кодексу України (пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів) та за частиною 1 статті 125 (легке тілесне ушкодження).

7 листопада у Дніпрі після покладання квітів до пам’ятника «героям революції 1917 року» в Амур – Нижньодніпровському районі керівника забороненої громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка доправили до поліції для надання пояснень. За інформацією поліції, порушень громадського порядку біля пам’ятника не було, але сам факт покладання не сподобався представникам іншої громадської організації, які викликали правоохоронців. Взявши пояснення, поліцейські Віктора Марченка відпустили.

У цей час сталась штовханина між активістами, які пікетували районний відділок поліції, вимагаючи відкриття кримінального провадження проти Віктора Марченка, та поліцією. Депутат Чечелівської райради Дніпра Кирило Дороленко заявив про отримання тілесних ушкоджень під час, а також після акції, коли його затримали і завели до будівлі поліції. В поліції цю інформацію не підтвердили, однак визнали, що «мала місце конфліктна ситуація між громадянином та поліцейським».