Поліція відкрила два кримінальні провадження через події 7 листопада у Дніпрі

У Дніпрі через події 7 листопада Амур-Нижньодніпровський районний відділ поліції відкрив два кримінальні провадження, повідомили Радіо Свобода у міському відділі поліції.

За даними правоохоронців, провадження відкриті не проти конкретних осіб, а за фактом. Перше – за статтею 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), друге – за частиною 1 статті 125 (легке тілесне ушкодження). Окрім того, зараз в райвідділі поліції триває службова перевірка.

Як повідомив Радіо Свобода громадський активіст, депутат Чечелівської районної ради міста Кирило Дороленко, який раніше заявляв про побиття поліцейськими Амур-Нижньодніпровського райвідділу поліції після пікетування поліції 7 листопада, правоохоронці відкрили кримінальне провадження після того, як отримали довідку з лікарні: медики діагностували в нього забій грудної клітки.

7 листопада у Дніпрі після покладання квітів до пам’ятника «героям революції 1917 року» в Амур-Нижньодніпровському районі керівника забороненої громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка доправили до поліції для надання пояснень. За інформацією з поліції, порушень громадського порядку біля пам’ятника не було, але сам факт покладання не сподобався представникам іншої громадської організації, які викликали правоохоронців.

Взявши пояснення, поліцейські Віктора Марченка відпустили. У цей час сталася штовханина між активістами, які пікетували районний відділ поліції, вимагаючи відкриття кримінального провадження проти Віктора Марченка, та поліцією. Депутат Чечелівської райради Дніпра Кирило Дороленко заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень під час, а також після акції, коли його затримали і завели до будівлі поліції. У поліції цю інформацію не підтвердили, однак визнали, що «мала місце конфліктна ситуація між громадянином та поліцейським».