Дніпро: активіст заявив про побиття поліцією після протесту проти «Союзу радянських офіцерів», поліція визнала «конфліктну ситуацію»

У Дніпрі сталась штовханина між активістами, які пікетували Амур-Нижньодніпровський районний відділ поліції, вимагаючи відкриття кримінального провадження проти керівника забороненої громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка, та поліцією. Потерпіла одна особа – громадський активіст, депутат Чечелівської райради Дніпра Кирило Дороленко, повідомили активісти.

Як розповів Радіо Свобода Кирило Дороленко, поліцейські завдали йому тілесних ушкоджень під час, а також після сутичок під райвідділком. Як стверджує Дороленко, співробітники поліції завели його до будівлі райвідділку і побили.

«Ми вимагали відкриття кримінального провадження проти Віктора Марченка за сепаратизм, заклики до повалення конституційного ладу. Ми стояли 5 годин під райвідділком і нікому не заважали. Під час того, як Марченка відпускали з поліції, сталась штовханина між активістами і поліцією. Я був затриманий. Я не чинив спротиву. Коли мене вели в райвідділок, мене почали бити об стіни, об двері. Потім мене завели в кімнату, поклали на підлогу, одна людина наступила коліном на голову, а друга била по ребрах. Це були правоохоронці, облич не бачив. Я попросив викликати «швидку», вона приїхала, мені встановили попередній діагноз – забиття грудної клітини. Зараз я їду до обласної прокуратури писати заяву про дії працівників поліції», – сказав Кирило Дороленко.

Як повідомили Радіо Свобода у міському відділі поліції, в Амур-Нижньодніпровському райвідділі поліції «сталася конфліктна ситуація між громадянином та поліцейським». Подробиць у поліції не уточнили, але зазначили, що службова перевірка буде призначена після того, як правоохоронці отримають відповідну заяву. Поки що громадянин, який брав участь у конфлікті, такої заяви не подав.

«Наразі в районному відділі поліції перебуває керівництво Дніпровського відділу поліції разом з інспекцією з особового складу, з’ясовуються всі обставини події», – сказали в поліції.

У Дніпрі раніше 7 листопада після покладання квітів до пам’ятника «героям революції 1917 року» в Амур-Нижньодніпровському районі керівника забороненої громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка доправили до поліції для надання пояснень. За інформацією поліції, порушень громадського порядку біля пам’ятника не було, але сам факт покладання не сподобався представникам іншої громадської організації, які викликали правоохоронців. Взявши пояснення, поліцейські відпустили Віктора Марченка.

У червні 2017 року в Дніпрі окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону громадської організації «Союз радянських офіцерів». За словами свідків у справі, у березні 2014 року це громадське об’єднання «вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, закликало сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України».