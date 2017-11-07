У Дніпрі керівника забороненої організації «Союз радянських офіцерів» доправили до поліції

У Дніпрі керівника забороненої громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка, який разом з прибічниками покладав квіти до пам’ятника «героям революції 1917 року» в Амур –Нижньодніпровському районі, доправили до поліції для надання пояснень. Інформацію про це Радіо Свобода у вівторок підтвердили в поліції.

За даними поліції, порушень громадського порядку біля пам’ятника зафіксовано не було, але сам факт покладання не сподобався представникам іншої громадської організації, які викликали на місце правоохоронців.

У поліції повідомили, що Віктор Марченко вже кілька годин перебуває у Амур-Нижньодніпровському районному відділі. Разом з ним надають пояснення активісти громадської організації, які звернулись до поліції.

Водночас, за інформацією громадського активіста, депутата Чечелівської районної ради Дніпра Кирила Дороленка, доправлення Віктора Марченка до поліції відбулось після скарги активістів до поліції щодо «вчорашніх антиконституційних закликів» Віктора Марченка в інтернеті: напередодні «Союз радянських офіцерів» на своєму сайті та в соціальних мережах закликав до вшанування «Великого Жовтня» та «відновлення радянської влади», заявляючи, що «комуністам і патріотам час діяти по-революційному». Сам Марченко ці заяви організації поки не коментував.

У червні 2017 року в Дніпрі окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону громадської організації «Союз радянських офіцерів».

За словами свідків у справі, у березні 2014 року це громадське об'єднання «вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, закликало сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України». Свідки також повідомили, що 2014 року на мітингах члени організації заявляли, що чекають на «русскую освободительную армию».

1 та 9 травня у Дніпрі цього року відбулись мітинги, ініційовані організацією «Союз радянських офіцерів», із червоними прапорами та «георгіївськими» стрічками.