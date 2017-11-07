У Дніпрі пікетують поліцію, вимагаючи відкрити справу проти керівника забороненого «Союзу радянських офіцерів»

У Дніпрі активісти пікетують Амур-Нижньодніпровський районний відділ поліції, вимагаючи відкриття кримінального провадження проти керівника забороненої громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка, який разом із прибічниками покладав квіти до пам’ятника «героям революції 1917 року».

Як повідомили учасники акції, у ній беруть участь представники громадських організацій «С14» і правозахисної групи «СІЧ». За їхніми даними, пікет безстроковий і триватиме до «винесення правоохоронцями справедливого рішення», щоб «змусити Віктора Марченка відповісти за свої дії».

У міському управлінні поліції Радіо Свобода повідомили, що складу злочину в діях Віктора Марченка не вбачають: поліція зібрала матеріал, опитавши його і представників громадської організації, яка викликала поліцію до пам’ятника, де покладали квіти, і має намір відпустити.

«Матеріал зібрано та зареєстровано у журналі єдиного обліку Амур-Нижньодніпровського відділення поліції. Був зафіксований факт покладання квітів до пам’ятника, правопорушення з його боку (Віктора Марченка – Ред.) не було. Мітингу не було, лише покладання квітів», – сказали Радіо Свобода в поліції.

7 листопада у Дніпрі керівника забороненої громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка, який разом із прибічниками покладав квіти до пам’ятника «героям революції 1917 року» в Амур-Нижньодніпровському районі, доправили до поліції для надання пояснень. За інформацією поліції, порушень громадського порядку біля пам’ятника зафіксовано не було, але сам факт покладання не сподобався представникам іншої громадської організації, які викликали на місце правоохоронців.

Водночас, за інформацією громадського активіста Кирила Дороленка, Марченка доправили до поліції після його скарги щодо «вчорашніх антиконституційних закликів» організації Марченка в інтернеті: напередодні «Союз радянських офіцерів» на своєму сайті та в соцмережах закликав до вшанування «Великого Жовтня» та «відновлення радянської влади».

У червні 2017 року в Дніпрі окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону громадської організації «Союз радянських офіцерів».

За словами свідків у справі, у березні 2014 року це громадське об'єднання «вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, закликало сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України».