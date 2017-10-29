«Союз радянських офіцерів» подав до ВАСУ касацію на рішення про заборону організації

Громадська організація «Союз радянських офіцерів» з Дніпра, діяльність якої була заборонена рішенням суду, подала касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України, аби оскаржити рішення. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в громадській організації.

За даними об’єднання, в організації вважають, що суди першої та апеляційної інстанцій розглянули справу «формально» і винесли необґрунтовані рішення.

За текстом касаційної скарги, організація просить ВАСУ скасувати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15 червня та Дніпропетровского апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2017 року про заборону організації.

Водночас в організації припустили, що касаційну скаргу, подану до Вищого адмінсуду розглядатиме вже не ВАСУ, який підлягає розпуску, а Верховний суд України.

У червні 2017 року в Дніпрі окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону громадської організації «Союз радянських офіцерів». Суд виніс рішення, дослідивши матеріали і вислухавши свідків.

За словами свідків у справі, у березні 2014 року це громадське об’єднання «вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, закликало сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України», зокрема, вирішувало російський триколор біля міськради. Свідки також повідомили, що 2014 року на мітингах члени організації заявляли, що чекають на «русскую освободительную армию». Керівник організації Віктор Марченко заявив, що не згоден з такими закидами.

Пізніше, у жовтні 2017 року, Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляцію «Союзу радянських офіцерів» на рішення суду першої інстанції, за яким ця громадська організація була заборонена.

1 та 9 травня у Дніпрі цього року відбулись мітинги, ініційовані організацією «Союз радянських офіцерів», із червоними прапорами та «георгіївськими» стрічками. 22 червня члени забороненої судом організації взяли участь в «антифашистському» марші, а 28 жовтня – у покладанні квітів до пам’ятника генералу Пушкіну, на якому стався інцидент з матюками.