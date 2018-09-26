Гандзюк: я досі не знаю імені замовника нападу на мене

Херсонська активістка, виконувачка обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерина Гандзюк 26 вересня опублікувала відеозвернення, в якому зазначила, що досі не знає імені свого замовника, повідомляє «Громадське».

«Я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Гандзюк – це не просто моє прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших прізвищ постраждалих від нападів, що сталися за останній рік. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів. Замовники жодного з яких не були названі. Найгірше – половину з цього списку я знаю особисто. Це найбільше мене жахає: половина цього списку – особисто відомі мені люди», – сказала активістка.

Гандзюк навела низку прізвищ активістів, на яких були скоєні напади цього року, серед яких одесити Віталій Устименко та Сергій Стерненко, голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін та інші.

Вона зазначила, що поки лікарі їй не дозволяють багато говорити.

«Так, я знаю, що виглядаю зараз погано. Але принаймні мене лікують. Мене лікують добре українські лікарі. І я точно я знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто», – заявила активістка.

Активістка додала, що, попри її стан, їй набагато простіше, ніж країні «перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та «мусорів», яку вона має перетравити для того, щоб хоч якось вижити».

Відому херсонську громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі активістки з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.