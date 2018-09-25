У справі Гандзюк з’явилась додаткова кваліфікація – адвокат

У справі про напад на херсонську активістку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк з’явилася додаткова кваліфікація, повідомила адвокат Євгенія Закревська.

«Слідчий ГУНП в Херсонській області задовольнив моє клопотання про додаткову кваліфікацію злочину проти Катерини Гандзюк і вніс до ЄРДР ознаку замовності злочину», – написала вона у Facebook.

Відому херсонську громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.