​У Львові анархісти із ножовими пораненнями звинувачують націоналістів. А ті заперечують

Львів – Неформальна ліворадикальна організація «Чорний стяг», яка називає себе анархістською, заявила, що ввечері 23 вересня на чотирьох її представників напали два десятка представників ультраправої організації і нанесли тілесні ушкодження. За станом на 24 вересня троє осіб ще перебували в лікарні швидкої допомоги. Їхньому життю нічого не загрожує. Хто саме напав на молодих людей? Чому трапився цей інцидент?

Пізно ввечері 23 вересня у Львівську міську лікарню швидкої допомоги шпиталізували четверо молодих людей із ножовими пораненнями – двох чоловіків і двох жінок. Один із пацієнтів – Сергій Господінін (анархіст із Вінниці) перебував у важкому стані, медики його прооперували і ще зранку у понеділок потерпілий перебував у реанімаційному відділенні. Про це розповів хірург лікарні швидкої допомоги у Львові Тарас Федоришин

В усіх чотирьох були ножові поранення різних органів – кінцівок, голови

«Троє пацієнтів були у стані середньої важкості, один у край важкому і йому провели операцію на органах грудної порожнини у зв’язку з проникаючим ножовим пораненням. В усіх чотирьох були ножові поранення різних органів – кінцівок, голови», – каже лікар.

Представник організації «Чорний стяг» Дмитро Купер (анархіст, ліворадикал із Закарпаття) отримав ножові поранення. Молодий чоловік самостійно пересувається, каже, що може повертатись додому. У нього ножове поранення у плече і голову. Він вийшов із лікарняної палати до ЗМІ у роздертій, окривавленій футболці, в якій був під час нападу. На запитання, чому не змінив одяг досі, відповів, що не встиг. Але він охоче позував на камери, бо хоче більшого розголосу у справі побиття. За словами постраждалого, він і ще троє його колег по організації близько 19-ї години прийшов у СШ №34 на футбольний майданчик. Раніше вони тут не грали у футбол. На майданчику сиділи двоє незнайомих хлопців, які запропонували їм разом зіграти у футбол.​

Збирались виходити і люди зайшли через школу на майданчик. Їх було 20-30 осіб, із усіх боків нас оточили. Двоє, здається, мали нашивки на одязі – «Нацкорпус»

«Ми зіграли у футбол, як їх звати не знаю. Вони пішли раніше, аніж на нас напали, десь за 10-15 хвилин. Ми пограли у футбол, вже хтось встиг переодягнутись. Збирались виходити і люди зайшли через школу на майданчик. Їх було 20-30 осіб, із усіх боків нас оточили, зайшли всередину майданчика, а ті, що були назовні, то пшикали газовими балончиками. Вони спершу «відзіґували», мали арматуру, ножі, швидко нас побили і втекли. Ми впали. Вони були у чорному, двоє, здається, мали нашивки на одязі – «Нацкорпус». Ми самі викликали швидку», – говорить постраждалий активіст «Чорного стягу» Дмитро Купер.

Ліві звинувачують правих

«Чорний стяг» у нападі на своїх активістів звинувачує представників партії «Нацкорпус». Активіст неформальної організації «Чорний стяг» Антон Парамбуль припускає, що постраждалих хтось вочевидь зауважив на футбольному майданчику і про них повідомив.

«Хлопці і дівчата «Чорного стягу» відомі, вони організовували антирасистські акції, 8 березня була спроба на них напасти. Так співпало, що було лише 4 наших активістів, у досить закритому середовищі і у Львів з’їхались ультраправі «Нацкорпусу»», – говорить Антон Парамбуль, який раніше був причетний до «Автономного опору» у Львові.

Футбольний майданчик, де трапився інцидент, належить до СШ №34. Ніхто з керівництва школи не міг пояснити, чому сторонні люди змогли через шкільне приміщення вільно пройти на територію, де розташований спортивний майданчик.

«Якщо чужі приходять, то йдуть до директора і питають дозволу. У нас майданчик після школи зачинений. Мені сьогодні сторож сказав про цю ситуацію, що грали у футбол, що дві дівчини були у куті на майданчику, одна лежала. Він не бачив, як це сталось, викликав поліцію», розповів учитель фізкультури СШ №34 Валерій Шамшин. Водночас директор школи відмовився від коментаря.

Першою про напад на колег із організації «Чорний стяг» повідомила у соціальних мережах Марта Фендер, щоб привернути увагу суспільства, надати розголос справі. Але у поліцію ніхто з чотирьох потерпілих не звернувся з заявою.

«Бо поліція нічого не робить, а якщо робить, то лише гірше. Ми надіємось цим розголосом показати людям, з ким вони мають справу, що праві атакують людей постійно», – пояснила Марта Фендер.

Представники Нацкорпусу у Львові заперечили звинувачення активістів «Чорного стягу» на свою адресу.

У Львові вже кілька років діє група людей, яка має чітко російський слід. По них є багато матеріалів в СБУ і прокуратурі. Ми не нападали ні на кого

«У Львові вже кілька років діє група людей, яка має чітко російський слід. По них є багато матеріалів в СБУ і прокуратурі, вони тут відомі своїми провокаційними акціями, щоб світу показати, як тут невідомі нацисти, фашисти, атовці «ріжуть» людей, «вбивають» екологічних активістів. Усі ці звинувачення на нашу адресу – неправда, ми не нападали ні на кого. Тут чітке замовлення, що відбувалось там– невідомо», – заявив представник Нацкорпусу Святослав Сірий.

Неформальна ліворадикальна організація «Чорний стяг» заявила про себе у Львові півроку тому, організовуючи антирасистські, екологічні акції, виступаючи проти незаконних забудов у місті, конфліктуючи з ультраправими. Зазвичай під час акцій її активісти закривають обличчя і не називають справжні імена.

Ніхто із потерпілих не лише не подав заяву у поліцію, але взагалі всі відмовились давати будь-які свідчення у справі нападу на них, наголосили в Головному управлінні Нацполіції у Львівській області. Правоохоронці, згідно з повідомленням медиків, відкрили кримінальне провадження за частино 4 статті 296 Кримінального кодексу – «хуліганство», що передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

Події минулих вихідних, які відбулись у Львові та Одесі (зокрема, замах на активіста Олега Михайлика), а наприкінці липня в Херсоні (замах на діячку Катерину Гандзюк) мають ознаки, в першу чергу кримінального характеру, яка переходить в політичну площину, вважає експерт Олександр Антонюк. За його словами, за політичною площиною «дуже зручно приховувати зловживання, корупційні рішення, так і бездіяльність», зокрема місцевих органів влади.