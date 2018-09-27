Акція «Мовчання вбиває» відбудеться в більш як 10 містах – організатори

Організатори акції «Мовчання вбиває» анонсують, що пікетування та протест в інших формах 27 вересня відбудуться в більш як 10 містах України. Крім Києва, де активісти прийдуть до Адміністрації президента, аналогічні заходи відбуватимуться водночас у Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Кропивницькому, Сєверодонецьку та Івано-Франківську.

Уже в ці хвилини триває виїзд активістів із Одеси до Києва, де анонсують «Ніч на Банковій». Ця частина дій триває з 10-ї ранку і завершиться в Києві близько 3:00 28 вересня.

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Увечері 27 вересня Києві активісти мають намір пікетувати Адміністрацію президента через, за їхніми словами, «бездіяльність вищого керівництва держави» у зв’язку з нападами на українців з активною громадянською позицією, які значно почастішали останнім часом. Серед головних вимог мітингувальників – відставка керівництва Національної поліції та прокуратури. Відомі українці та ціла низка різноманітних організацій закликають усіх небайдужих долучитись до акції.