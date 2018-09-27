На Банковій почалася акція «Мовчання вбиває» (трансляція)

В центрі Києва біля Адміністрації президента почалася акція «Мовчання вбиває». Активісти мають намір пікетувати будівлю через, за їхніми словами, «бездіяльність вищого керівництва держави» у зв’язку з нападами на українців з активною громадянською позицією, які значно почастішали останнім часом.

Організатори акції «Мовчання вбиває» раніше анонсували, що пікетування та протест в інших формах 27 вересня відбудуться в більш як 10 містах України.

Активісти запланували провести «Ніч на Банковій» – пікет у центрі столиці триватиме до 3:00 28 вересня.

Докладніше про це: «Мовчання вбиває»: бездіяльність влади у розслідуванні нападів на активістів спровокувала протест

Крім Києва, де активісти прийшли до Адміністрації президента, аналогічні заходи заплановані водночас у Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Кропивницькому, Сєверодонецьку та Івано-Франківську.

Уже в ці хвилини триває виїзд активістів із Одеси до Києва, де анонсують «Ніч на Банковій». Ця частина дій триває з 10-ї ранку і завершиться в Києві близько 3:00 28 вересня.

Серед головних вимог мітингувальників – відставка керівництва Національної поліції та прокуратури.