Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив активістів у створенні «атмосфері ненависті» до влади.

«Вина в цій ситуації (з розслідуванням нападів на активістів – ред.) лежить не тільки на бандитських елементах та неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіє частина громадських активістів», – сказав Луценко, додавши, що «влада апріорі винна, навіть якщо затримуються виконавці».

Він закликав активістів до співпраці із владою.

«Протиставляти тих, хто проголошує себе «єдиним українським захисником», щодо всього суспільства нічого доброго не дасть», – зазначив Луценко.

Останнім часом в Україні почастішали напади на громадських діячів. 27 вересня активісти мають намір пікетувати Адміністрацію президента через, за їхніми словами, «бездіяльність вищого керівництва держави» у зв’язку з цими нападами.