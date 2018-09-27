«Мовчання вбиває»: в Запоріжжі відбулася акція на підтримку постраждалих активістів 

У Запоріжжі біля будівлі головного управління Національної поліції області 27 вересня відбулася акція, учасники якої вимагали належного розслідування нападів на українців з активною громадянською позицією, які значно почастішали останнім часом, та покарання замовників нападів.

Активісти принесли з собою плакати з написами «Олег Михайлик, Запоріжжя з тобою!», «Не допустимо одеського сценарію», «Мовчання вбиває», частина з них запалила під час мітингу фаєри.

«Основна наша вимога – визнання проблеми системною. Це звернення і до президента, до керівників МВС і Служби безпеки з вимогою дати відповідь на ряд цих нападів. 55 нападів за останній рік. Нам відповідають, що ці напади – це побутове, випадковість, що це не пов’язані між собою факти, але насправді ми бачимо, це знищення людей, що відстоюють інтереси України», – сказав під час акції один зі співорганізаторів Максим Зайченко.

Під час заходу активісти також збирали підписи під зверненням до керівництва Національної поліції області з вимогою вжити заходів для недопущення потенційних нападів на активістів у регіоні. Документ організатори передали заступнику начальника ГУНП у регіоні Костянтину Гребенюку, який вийшов до пікетувальників.

Аналогічні акції «Мовчання вбиває» також відбуваються у більш як 10 містах, зокрема, Львові, Харкові, Дніпрі, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Кропивницькому, Сєверодонецьку та Івано-Франківську.

Увечері 27 вересня в Києві активісти пікетують Адміністрацію президента через, за їхніми словами, «бездіяльність вищого керівництва держави» у зв’язку з нападами на українців з активною громадянською позицією. Серед головних вимог мітингувальників – відставка керівництва Національної поліції та прокуратури.