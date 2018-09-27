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27 Вересень 2018, Київ 20:54
Новини | Політика

«Мовчання вбиває»: в Запоріжжі відбулася акція на підтримку постраждалих активістів 

Акція «Мовчання вбиває» на підтримку постраждалих активістів, Запоріжжя, 27 вересня 2018 року

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У Запоріжжі біля будівлі головного управління Національної поліції області 27 вересня відбулася акція, учасники якої вимагали належного розслідування нападів на українців з активною громадянською позицією, які значно почастішали останнім часом, та покарання замовників нападів.

Активісти принесли з собою плакати з написами «Олег Михайлик, Запоріжжя з тобою!», «Не допустимо одеського сценарію», «Мовчання вбиває», частина з них запалила під час мітингу фаєри.

«Основна наша вимога – визнання проблеми системною. Це звернення і до президента, до керівників МВС і Служби безпеки з вимогою дати відповідь на ряд цих нападів. 55 нападів за останній рік. Нам відповідають, що ці напади – це побутове, випадковість, що це не пов’язані між собою факти, але насправді ми бачимо, це знищення людей, що відстоюють інтереси України», – сказав під час акції один зі співорганізаторів Максим Зайченко.

Акція «Мовчання вбиває» на підтримку постраждалих активістів, Запоріжжя, 27 вересня 2018 року
Акція «Мовчання вбиває» на підтримку постраждалих активістів, Запоріжжя, 27 вересня 2018 року

Під час заходу активісти також збирали підписи під зверненням до керівництва Національної поліції області з вимогою вжити заходів для недопущення потенційних нападів на активістів у регіоні. Документ організатори передали заступнику начальника ГУНП у регіоні Костянтину Гребенюку, який вийшов до пікетувальників.

Аналогічні акції «Мовчання вбиває» також відбуваються у більш як 10 містах, зокрема, Львові, Харкові, Дніпрі, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Кропивницькому, Сєверодонецьку та Івано-Франківську.

Увечері 27 вересня в Києві активісти пікетують Адміністрацію президента через, за їхніми словами, «бездіяльність вищого керівництва держави» у зв’язку з нападами на українців з активною громадянською позицією. Серед головних вимог мітингувальників – відставка керівництва Національної поліції та прокуратури.

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