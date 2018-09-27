Луценко інфікований вірусом влади – Найєм про заяву генпрокурора щодо активістів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко припустився неприйнятних висловлювань щодо громадських активістів, заявив депутат Верховної Ради Мустафа Найєм у прямій трансляції Радіо Свобода з акції «Мовчання вбиває».

«Коли він сидів у в’язниці, і його на цепу водили по Генеральній прокуратурі перед його сином, хтось тут у Києві, в прокуратурі казав, що він сам винний, що він сіє паніку в країні, що він сіє ненависть до Януковича і до прокуратури. Саме тоді казали, що опозиція – це провокатори, і саме тоді саджали Юрія Луценка, Юлію Тимошенко. Зараз пан Луценко просто інфікований цим вірусом влади, і ті речі, які він сказав, мені здаються неприйнятними. Ніхто нікого не тягнув у владу, не подобається – не йдіть у владу», – вказав Найєм.

Він також додав, що «і нинішня державна машина, і нинішня система не втратила тих інстинктів, які мала за часів Януковича».

Раніше 27 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив активістів у створенні «атмосфері ненависті» до влади.

«Вина в цій ситуації (з розслідуванням нападів на активістів – ред.) лежить не тільки на бандитських елементах та неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіє частина громадських активістів», – сказав Луценко, додавши, що «влада апріорі винна, навіть якщо затримуються виконавці».

Він закликав активістів до співпраці із владою. «Протиставляти тих, хто проголошує себе «єдиним українським захисником», щодо всього суспільства нічого доброго не дасть», – зазначив Луценко.

Увечері 27 вересня в Києві активісти пікетують Адміністрацію президента через, за їхніми словами, «бездіяльність вищого керівництва держави» у зв’язку з нападами на українців з активною громадянською позицією. Серед головних вимог мітингувальників – відставка керівництва Національної поліції та прокуратури.

Аналогічні акції відбуваються також більш як у десятку інших українських міст.