Крисіна етапують до колонії в Донецькій області – Сарган

Обвинуваченого в злочинах проти активістів «Євромайдану» Юрія Крисіна етапують до місця відбування покарання, повідомила речниця Генарального прокурора Лариса Сарган.

«Ну що, температура спала. Пора і на місце відбування покарання», – прокоментувала вона.

Крисіна звинувачують, зокрема, у координації нападів на активістів Євромайдану в 2014 році, під час одного з яких нападники (за версією слідства) вбили журналіста В’ячеслава Веремія як свідка їхнього злочину.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Проте 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив Крисіна в цій справі до п’яти років позбавлення волі.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках.

Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.