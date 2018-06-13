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13 Червень 2018, Київ 21:48
Новини | Політика

Крисіну дали реальний термін у справі про вбивство Веремія

У грудні 2017 року Шевченківський райсуд Києва дав Крисіну умовний термін у цій справі

Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив до п’яти років позбавлення волі Юрія Крисіна за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час Майдану в 2014 році.

Суд ухвалив таке рішення на засіданні 13 червня.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека назвала це рішення «справедливим».

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство». Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві. Вирок викликав обурення і протести.

Крисін, фігурант вбивства Веремія, не прийшов до суду через протести (відео)
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Крисін, фігурант вбивства Веремія, не прийшов до суду через протести (відео)

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Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, В’ячеслав Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

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