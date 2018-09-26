Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Вересень 2018, Київ 09:24
Політика

Хронологія нападів на активістів у серпні-вересні

Олег Михайлик, одеський активіст, у якого стріляли 22 вересня 2018 року

Дивитись коментарі

Точну кількість нападів та убивств людей із активною громадською позицією назвати немає можливості. Міністерство внутрішніх справ не виділяє їх із загального числа злочинів, а правозахисні організації не мають достатніх засобів та ресурсів збирати, перевіряти та зводити в єдиний реєстр інформацію з усіх регіонів. Радіо Свобода склало зворотну хронологію нападів, опираючись на дані правозахисних організацій та повідомлення у соціальних мережах. Інформація поновлюється. Представники громадських організацій вимагають від влади забезпечити об'єктивне розслідування правоохоронцями усіх нападів.

24 вересня у Запоріжжі побили одного з лідерів «Демальянсу» Сергія Лукіна і погрожували йому ножем. Двоє нападників чекали на Лукіна біля його будинку. Лукін відстежує тендерні закупівлі, а також виступає проти екологічних зловживань

23 вересня 2018 року у Львові неформальна ліворадикальна організація «Чорний стяг», яка називає себе анархістською, заявила, що на її представників напали два десятки представників ультраправої організації і нанесли тілесні ушкодження. Представники «Нацкорпусу» у Львові заперечили звинувачення активістів «Чорного стягу» на свою адресу.

22 вересня 2018 року в Одесі стріляли в одного із керівників міської організації партії «Сила людей» та громадського активіста Олега Михайлика. Куля застрягла у грудній клітині, але не дісталася серця. Михайлик втратив багато крові, опритомнів аж наступного ранку. Стан пораненого важкий. Михайлик критикував чинну владу міста, боровся проти забудов, які він і його соратники вважають незаконними, відстоював збереження архітектурної спадщини Одеси.

Прокуратура оголосила підозру трьом людям, поліція їх затримала.

5 вересня 2018 року в Одесі невідомий обстріляв волонтера Андрія Вагапова, який підтримує учасників бойових дій. Напад стався біля будинку, де живе Вагапов. Волонтер отримав поранення ніг.

19 серпня 2018 року в Маріуполі кілька десятків молодиків у балаклавах вчинили напад на зібрання правозахисної і мистецької платформи «ТЮ». 10 людей заявили про легкі тілесні ушкодження.

08 серпня 2018 року двоє невідомих у місті Вишневому під Києвом побили активіста, захисника парків Ігоря Гришачова.

2 серпня 2018 року в Одесі скоєно напад на представників «Народного руху України» Михайла Кузаконя та Григорія Козьму. У їхній автомобіль спеціально в’їхала вантажіка, водій якої на ходу вистрибнув із кабіни і пересів на мопед. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство. Зловмисників затримали. Григорій Козьма – одеський активіст і головний редактор інтернет-видання «Громадське слідство», що публікує антикорупційні розслідування. Михайло Кузаконь активний у протидії корупції. Обидва пов'язують напад зі своєю діяльністю.

Далі читайте тут: Хронологія нападів на активістів та учасників бойових дій

Центр інформації про права людини опублікував доповідь за період від березня 2014-го по березень 2017 року. Зараз завершують звіт за 2017 рік. Правозахисники наголошують, що це лише те, що потрапило у поле їхньої уваги, а реальна кількість таких злочинів набагато більша.

  • 16x9 Image

    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG