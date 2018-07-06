Після інциденту з «С14» представник партії «Розумна сила» не писав заяви про побиття – поліція

Заступник партії «Розумна сила» Олександр Савченко не звертався до правоохоронців з заявою про побиття. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Подію зареєстрували. Нікого не затримували. Прийшло повідомлення від лікаря, що він відмовився від госпіталізації і заяву до органів поліції не писав», – повідомили у прес-службі.

Сергій Мазур, який називає себе координатором організації «С14», заявив, що представники цієї організації та інших зірвали проведення з’їзду партії «Розумна сила».

«Ця політсила – солянка колишніх нереформованих ментів та сепарів, які причетні до розгону Майдану, постачання тітушок та розпалювання війни на Сході. Члени партії дуже люблять кататись до Москви. Герман (підозрюваний у справі Бабченка) підтверджує, що передавав їм кошти з Росії», – написав він на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото заступника партії Олександра Савченко зі слідами крові на обличчі.

Партія «Розумна сила» заявила, що представники «С14» «жорстоко побили» Олександра Савченка.

«Ми, українська партія «Розумна сила», заявляємо про те, що такою бездіяльністю влада заохочує розправу над політиками, які виступають з критикою влади», – йдеться у заяві партії.

Колишній прем’єр Микола Азаров, який перебуває в Росії, відреагував на цей інцидент, написавши він на своїй сторінці в Facebook: «Поліцейські, як завжди, не діяли і не запобігли побиттю людини».

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Праворадикальна організація «С14» декларує боротьбу з «побутовим сепаратизмом» у містах за межами зони АТО, водночас представників «С14» звинувачують у сповідуванні неонацистських ідей. Організація відома своїми радикальними діями, зокрема, нападами на своїх політичних та ідеологічних опонентів.