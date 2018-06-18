СБУ не відкривала справи проти «С14» через затримання бразильця Лусваргі – речниця

Служба безпеки України не відкривала кримінальне провадження проти організації «С14» через затримання громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі. Про це Радіо Свобода повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«За заявою адвоката Рибіна на підставі рішення суду СБУ відкрила провадження щодо позбавлення волі іноземного громадянина групою невстановлених осіб за статтею 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Таким чином, кримінальних проваджень проти організації С14 і її керівників станом на сьогодні СБУ не розпочиналося і не розслідується», – сказала вона.

Гітлянська зауважила, що стаття 146 Кримінального кодексу не є підслідною СБУ, тому найімовірніше це провадження передадуть поліції.

Раніше адвокат бразильця Валентин Рибін заявив, що головне слідче управління СБУ внесло до реєстру відомості про вчинення представниками «С14» в центрі Києва 4 травня терористичного акту і викрадення людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі)».

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Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації. Згідно з рішенням, Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.