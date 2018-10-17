МНС Росії: до Керчі вилетять вертольоти з психологами і рятувальниками

В Міністерстві надзвичайних ситуацій прокоментували вибух у Керчі, що в анексованому Криму. Згідно з заявою, до місця події скерували рятувальні служби міста й аеромобільну групу місцевого управління російського МНС.

Крім того, як йдеться в повідомленні, з Сочі та Ростову-на-Дону був спланований виліт трьох гелікоптерів МНС із психологами, медичними модулями і рятувальниками.

На 16 годину 17 жовтня спланований виліт літака Іл-76 МНС Росії.

Удень 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі в анексованому Росією Криму стався вибух. У Слідчому комітеті заявили, що в їдальні навчального закладу спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Російські правоохоронці кваліфікують подію як теракт. ​