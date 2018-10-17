Волкер про масове вбивство у Керчі: Насильству проти невинних людей немає виправдання

Немає виправдань насильству проти невинних людей. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, коментуючи трагедію у Керчі.
Жахливий напад на школу у Криму. Жодного виправдання такому насильству проти невинних людейКурт Волкер
Як повідомляють, на території анексованого півострова Крим в місті Керч у політехнічному коледжі вибухнув саморобний пристрій. За інформацією ТАСС, вибух організував учень коледжу, який після вибуху став розстрілювати людей у приміщенні. Російські слідчі кваліфікуються трагедію, як теракт. За останніми даними, загинули 18 осіб і поранені понад 40.
«Жахливий напад на школу у Криму. Жодного виправдання такому насильству проти невинних людей», – заявив Волкер на своїй сторінці у Twitter.
Колишній генеральний секретар НАТО а нині міжнародний лобіст Андерс Фоґ Расмуссен висловив співчуття жертвам трагедії та їх близьким.
«Висловлює співчуття та думаю про родини учнів, яких вбито у Керчі сьогодні, та про поранених», – відзначив Расмуссен у Twitter.
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