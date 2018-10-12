Російські чиновники в Армянську не хочуть відповідати на питання про екологічну ситуацію – активістка

Підконтрольна Кремлю влада Армянська не хоче відповідати на питання про екологічну ситуацію в місті. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла жителька Армянська Катерина Пивовар, яка 11 жовтня відвідала адміністрацію з іншими місцевими жителямию

«Все було дуже «слизько». Ти ставиш питання, а на нього нічого не відповідають. Ми вислухали геть непотрібну інформацію. Уникали цієї теми. В принципі, як завжди, наші політики не відповідали на питання», – сказала Пивовар.

За її словами, після цієї зустрічі з місцевою владою частина сімей змушена була залишити Армянськ.

Напередодні голова підконтрольної Росії Армянської міської ради Ігор Нижник заперечив інформацію про нові хімічні викиди в Армянську.

11 жовтня співробітники російської поліції і прокуратури прийшли до Катерини Пивовар після того, як вона закликала містян зібратися біля адміністрацїі міста через ситуацію після викидів на заводи «Кримський титан».

Раніше ЗМІ повідомили, що жителі Армянська скаржаться на нові шкідливі викиди в атмосферу.

В Армянську 14 запровадили режим надзвичайної ситуації після викидів шкідливих речовин на заводі «Кримський титан». Однак згодом його скасували.

У ніч із 23 на 24 серпня в Армянську на півночі анексованого Криму стався викид невідомої речовини.

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Місцеві чиновники заявили, що причиною викидів шкідливої речовини на півночі півострова є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного підприємством «Кримський титан».

Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму трапився через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового й содового заводів.

Пізніше, 13 вересня, в Армянську відбувся повторний викид шкідливих речовин, і їхня концентрація у повітрі перевищила допустиму норму в п’ять разів.

За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, завод «Кримський титан» становить екологічну загрозу для Херсонської області.