Повернення дітей в Армянськ «невиправдане» – еколог

Рішення підконтрольної Кремлю влади анексованого Криму повернути дітей в Армянськ після скасування надзвичайного стану, запровадженого через викиди хімічних речовин на заводі «Кримський титан», – невиправдане, заявила в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії кримський еколог Маргарита Литвиненко.

«За здоровим глуздом – ніяк не виправдано. Діти їдуть фактично в ті ж умови, які й були. Недарма батьки турбуються, що буде далі з дітьми. Якщо подивитися тільки офіційні сайти, то деякі пишуть про нульову концентрацію шкідливих речовин. Жителі розміщують інформацію, що перевищено у 18 разів зі сканом різних документів», – сказала Литвиненко.

На думку еколога, кримській владі просто нікуди подіти дітей.

«Куди подіти цих дітей? Вони не можуть вічно тримати їх у санаторіях. І завод буде працювати. У Росії це єдине підприємство (з виробництва діоксиду титану – ред.), хоча це кримське підприємство. Воно, природно, буде працювати», – додала вона.

Місцеві жителі в соціальних мережах 23 вересня повідомляли, що після скасування надзвичайного стану в Армянськ почали повертати дітей.

Напередодні представники фактичної влади анексованого Криму повідомляли, що школи Армянська, де в кінці серпня стався викид токсичних речовин, приймуть дітей 26 вересня. Дитсадки мали запрацювати 25 вересня.

Перед цим підконтрольний Росії оперативний штаб із ситуації з викидами шкідливих речовин в Армянську рекомендував призначеній Росією владі міста скасувати режим надзвичайної ситуації.

У ніч із 23 на 24 серпня в Армянську на півночі анексованого Криму стався викид невідомої речовини.

Місцеві чиновники заявили, що причиною викидів шкідливої речовини на півночі півострова є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного підприємством «Кримський титан».

Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму трапився через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового й содового заводів.

Пізніше, 13 вересня, в Армянську відбувся повторний викид шкідливих речовин, і їхня концентрація у повітрі перевищила допустиму норму в п’ять разів.