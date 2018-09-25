Чиновники розповіли, коли в Армянську відкриють школи

Школи Армянська, де в кінці серпня трапився викид токсичних речовин, приймуть дітей у середу, 26 вересня, цитує російське інформагентство ТАСС віце-прем'єра анексованого Криму Юрій Гоцанюк. Робота ж дитсадків, за словами чиновника, має відновитись вже від сьогоднішнього дня.

«Проведено ще раз вологе прибирання кабінетів у школах, приміщень в дитсадках. Готовність щодо приймання дітей – номер один. Загроз немає», – заявив Гоцанюк.

Він розповів також, що ввечері в понеділок в Армянськ з санаторно-курортних установ Криму повернулося 1570 дітей і дорослих з дітьми. До кінця дня 25 вересня в місто планують привезти ще 1300 дітей.

Раніше повідомлялось, що навчання в Армянську розпочнуть з понеділка, 24 вересня.

Напередодні підконтрольний Росії оперативний штаб із ситуації з викидами шкідливих речовин в Армянську рекомендував призначеній Росією владі міста скасувати режим надзвичайної ситуації.

У ніч із 23 на 24 серпня в Армянську на півночі анексованого Криму стався викид невідомої речовини.

Місцеві чиновники заявили, що причиною викидів шкідливої речовини на півночі півострова є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного підприємством «Кримський титан».

Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму трапився через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового й содового заводів.

Пізніше, 13 вересня, в Армянську відбувся повторний викид шкідливих речовин, і їхня концентрація у повітрі перевищила допустиму норму в п’ять разів.