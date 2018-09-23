Ситуація в Армянську: дітям дозволять повернутися до навчання з понеділка, 24 вересня

Режим надзвичайної ситуації в Армянську на півночі анексованого Росією Криму, який запровадили після викиду хімічних речовин на заводі «Кримський титан», скасований. З понеділка? 24 вересня, діти почнуть повертатися з санаторно-курортних установ і розпочнуть навчання. Про це, як інформує сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, 23 вересня повідомив призначений Росією голова адміністрації міста Василь Теліженко.

«Так, режим надзвичайної ситуації скасований. У понеділок-вівторок діти почнуть повертатися з санаторно-курортних установ Криму і розпочнуть навчання», – сказав Теліженко.

Напередодні повернення дітей російська влада міста разом із місцевими жителями провели в місті суботник – прибрали опале листя.

«У суботнику взяли участь як представники органів влади, так і ініціативні групи місцевих жителів, громадські активісти. Участь у суботнику – справа добровільна, люди самі висловили бажання взяти участь, і разом ми зробили наше місто ще чистішим», – повідомив Теліженко і також зазначив, що показники хімічних речовин у повітрі перебувають у межах норми.

Місцеві жителі в соціальних мережах 23 вересня повідомляли, що після скасування надзвичайного стану до Армянська почали повертати дітей.

Напередодні підконтрольний Росії оперативний штаб із ситуації з викидами шкідливих речовин в Армянську рекомендував призначеній Росією владі міста скасувати режим надзвичайної ситуації.

В ніч із 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини.

Російська влада окупованого Криму заявляє, що причиною викидів шкідливої речовини на півночі півострова є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного підприємством «Кримський титан».

Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму стався через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового й содового заводів.

13 вересня в Армянську стався повторний викид шкідливих речовин, і їхня концентрація у повітрі перевищила допустиму норму в п’ять разів.