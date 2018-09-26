«НС зняли, але все не так»: як Армянськ повертають до життя

Російська влада у Криму скасувала режим надзвичайної ситуації в Армянську й повертає евакуйованих раніше дітей до міста. З майже чотирьох тисяч осіб, які змушені були покинути свої будинки через кислотні викиди, вже повернулася як мінімум половина. Кримські чиновники запевняють, що життя в Армянську безпечне й боятися місцевим жителям нічого. Але жителі міста таких райдужних висновків не поділяють. Чи можливе повернення міста до нормального життя?

Уже місяць мешканці Армянська скаржаться на кислотні викиди в місті. Вперше вони були зафіксовані в ніч із 23 на 24 серпня. Упродовж двох тижнів підконтрольна Росії кримська влада не реагувала на те, що відбувається, а тільки спостерігала за ситуацією. Але 4 вересня прилади зафіксували в повітрі перевищення допустимої концентрації шкідливої речовини ‒ сірчаного ангідриду. З Армянська почали масово вивозити дітей, їхніх батьків та вчителів.

14 вересня підконтрольна Кремлю кримська влада оголосила в Армянську та сусідніх територіях надзвичайну ситуацію. Вони запевняли, що життю жителів міста нічого не загрожує, а НС необхідна, щоб використати 76 мільйонів рублів на резервний фонд для ліквідації наслідків викидів.

Через дев’ять днів, 23 вересня, режим НС був скасований, а дітей за розпорядженням кримської влади повертають назад до міста.

Загрози немає?

Режим надзвичайної ситуації в місті скасували за рекомендацією оперативного штабу. Згідно з постановою голови підконтрольної Росії адміністрації в Армянську Василя Теліженка, дія режиму НС була припинена з 15:00 23 вересня. Російські органи влади та системи ліквідації надзвичайних ситуацій переведені у звичайний режим роботи. До звичайного життя чиновники також повертають школи, дитячі садки та інші установи.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Повернення дітей і квітучі яблуні: Армянськ після скасування НС (фотогалерея)

Як говорять в адміністрації, починаючи з 16 вересня, в Армянську не фіксували перевищення максимальних разових концентрацій забруднювальних речовин. А з 18 вересня вони не тільки нижчі за фонові, але й нижчі за середньодобові показники, запевняють чиновники. Вони продовжують моніторинг екологічної ситуації в місті за допомогою чотирьох лабораторій.​

Навчально-виховний процес буде відновлений з 25 вересня, а освітній – 26 вересня

Віце-прем’єр підконтрольного Росії уряду у Криму Юрій Гоцанюк відзвітував, що в місті обробили водою спортивні та дитячі майданчики, в дитячих садах і школах провели вологе прибирання, і повідомив, що всі освітні установи Армянська готові зустрічати дітей.

До міста, за інформацією Гоцанюка, вже повернулися приблизно 1,5 тисячі осіб. «У вівторок, 25 вересня, повернуться з таборів школярі 2–11 класів. Навчально-виховний процес буде відновлений з 25 вересня, а освітній ‒ з 26 вересня», ‒ повідомив він.

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«Купи листя по всьому місту, кислота не сохне місяць»

22 і 23 вересня підконтрольні Росії чиновники та жителі Армянська вийшли на суботники, щоб прибрати листя, опале з дерев після кислотних викидів. «Осінь в Армянську завжди була золотою добою року. Буяння фарб надихало поетів, художників, письменників і фотографів. Але цього року екологічний інцидент вніс свої корективи в біологічні процеси природи. Одразу на початку вересня всі міські дерева скинули листя. Бій опалому листю оголосили жителі міста в скверах, парках, на прибудинкових територіях та дитячих майданчиках. До масштабного міського прибирання долучилися всі ‒ від малого до великого», ‒ повідомили в адміністрації міста.

Купи листя лежать по всьому місту, стіни і двері під’їздів у росі, кислота не сохне вже місяць

​У відомстві стверджують, що комунальні служби міста працюють «майже в цілодобовому режимі», вивозячи зібране листя за межі населеного пункту. Але місцеві жителі в соцмережах пишуть, що ситуація залишається непростою.

«Влада відзвітувала: НС зняли й наше «чисте» місто готове прийняти дітей. Але фактично все не зовсім так. Купи листя лежать по всьому місту, а місцями й зовсім не зібрані, стіни та двері під’їздів у росі, кислота не сохне вже місяць, і це в центрі міста, не десь, де забули помити», ‒ повідомляється в групі «Чорний список Армянська-Красноперекопська» в соцмережі «ВКонтакте».

Жителі Армянська скаржаться, що, вийшовши на суботники, так і не дочекалися допомоги комунальників. «Мій чоловік і сусіди прибирали листя біля будинку в суботу (22 вересня ‒ ред.), купи так і лежать. ЖКГ так і не прибрали, хоча їм телефонували, говорили, що зібрали, ви тільки вивезіть. Але у нас, як завжди, все через одне місце! Тільки на камеру ЗМІ працювати вміють! Так нам тепер потрібно ЗМІ викликати, щоб ЖКГ працювало?! Якщо завтра не приберуть, телефонуватиму!» ‒ пише у «ВКонтакте» жителька міста Наталя Кружинська-Куніцина.

Ми спробували отримати пояснення щодо ситуації в місті у голови російської адміністрації в Армянську Василя Теліженка, але він відмовився спілкуватися з нами, пославшись на зайнятість.

«Відчув присмак заліза в роті»

Влада в Армянську стверджує, що перевищення концентрації шкідливих речовин в атмосфері міста немає. Але це суперечить інформації Кримського управління гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, фахівці якого зафіксували в Армянську з 17 до 24 вересня перевищення гранично допустимої концентрації зважених речовин (1,2), хлористого водню (1,6) та фтористого водню (1,45).

Жителі міста продовжують скаржитися на присмак заліза в роті й специфічний запах. Вони розповідають, що знову відчули кислотні викиди 23 вересня.

З ознаками кислотного подразнення зіткнувся й кореспондент проекту Крим.Реалії, який 25 вересня побував у місті. «Після приїзду до Армянська відчув легке подразнення в носі та присмак заліза в роті. У центрі міста після дощу залишилася піниста калюжа. Такі вже потрапляли в поле зору журналістів у зв’язку з кислотними дощами. Місцеві жителі говорять, що кардинально їхнє самопочуття з моменту перших викидів не покращилося. Люди, яких вивозили з міста й зараз повертають назад, не охоче повертаються. Але кажуть, що їм нема куди йти», ‒ розповів він.

Наш кореспондент поцікавився у жителів міста, чи безпечно їм жити після історії з викидами. Багато відповіли, що після дощів дихати стало легше, але поскаржилися на високий тиск, мігрень і загострення хронічних захворювань. Також жителі міста кажуть, що відносно майбутнього «впевненості немає ніякої», бо кримська влада так і не повідомила їм правдивої інформації про причини кислотних викидів.

«Запрошуємо відпочити на березі фігзнаєвжечогонакопичувача»

Тим часом кримська влада вже думає, як відновити повноцінну діяльність заводу «Кримський титан», частково зупиненого у зв’язку з надзвичайною ситуацією. Зараз на підприємстві триває інвентаризація газоочисних систем. Керівництво заводу та кримська влада чекають висновку «Росприроднагляду», що розробляє методичні рекомендації щодо відновлення роботи підприємства та подальшого функціонування кислотонакопичувача.

Чиновники досі точно не встановили, яка речовина та в якій кількості потрапила в повітря й чому це сталося. Наразі відомі шість версій, але жодна з них не підтверджена.

​При цьому кримська влада продовжує запевняти, що викиди заводу безпечні для людей. Михайло Шеремет, якого в Росії називають «депутатом Держдуми від Криму» (він був незаконно «обраний» до нижньої палати парламенту сусідньої Росії нібито представляти там Крим, що є територією України – ред.), повідомив кримським ЗМІ, що сірчаний ангідрид не такий вже й небезпечний, як про нього говорять, а в деяких сферах навіть корисний.

Жителі Армянська висміюють його слова в соцмережах. Вони запрошують усіх охочих «відпочити на березі кислото- або казнавжечогонакопичувача», спробувати чай з вогнища «Шеремет», а також «помідори константинівські», «аксьонівські молодильні яблука» (за іменами голови парламенту півострова в системі російської влади у Криму Володимира Константинова і голови цієї влади Сергія Аксьонова – ред.) з найкращих перекопських садів і городів.