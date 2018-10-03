Перевірка дамби кислотонакопичувача «Кримського титану» в Херсонській області не виявила руйнувань – документ

Державна екологічна інспекція України стверджує, що здійснила перевірку дамби, яка відділяє кислотонакопичувач заводу «Кримський титан» від озера Сиваш, з боку Херсонської області. Як йдеться у відповіді на запит проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії», руйнувань на дамбі не виявили.

«За результатами візуального обстеження вказаної огороджувальної дамби на відстані 300-400 метрів комісією встановлено, що дамба в справному стані», – йдеться в документі.

20 вересня про справний стан дамби повідомив і заступник голови Херсонської обласної держадміністрацїі Вадим Чабан.

Раніше стало відомо, що керівництво заводу «Кримський титан» спрямувало до ФСБ Росії та Слідчий комітет Росії заяву про порушення кримінальної справи проти влади України після викиду шкідливих речовин на півночі Криму. Російська влада Криму стверджує, що частина дамби кислотонакопичувача на території материкової України пошкоджена.

В Армянську 14 запровадили режим надзвичайної ситуації після викидів шкідливих речовин на заводі «Кримський титан».

У ніч із 23 на 24 серпня в Армянську на півночі анексованого Криму стався викид невідомої речовини.

Місцеві чиновники заявили, що причиною викидів шкідливої речовини на півночі півострова є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного підприємством «Кримський титан».

Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму трапився через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового й содового заводів.

Пізніше, 13 вересня, в Армянську відбувся повторний викид шкідливих речовин, і їхня концентрація у повітрі перевищила допустиму норму в п’ять разів.

За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, завод «Кримський титан» становить екологічну загрозу для Херсонської області.