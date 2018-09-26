«Кримський титан» незаконно отримував воду з Херсонської області – прокуратура

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила 26 вересня, що спільно зі Службою безпеки України «зафіксувала та припинила незаконний відбір та транспортування води в сторону окупованого Криму».

«Свердловини, де здійснювався відбір, знаходяться за 15 метрів від лінії розмежування. За попередніми даними, замаскована пластикова труба була прокладена до 2014 року та веде до промислового підприємства, яке знаходиться одразу за лінією розмежування», – вказано в повідомленні.

«За результатами проведених обшуків було виявлено, що від однієї із свердловин пролягає прихований трубопровід через лінію розмежування з окупованою територією АР Крим у напрямку заводу ПрАТ «Кримський Титан». За допомогою труб здійснювалося приховане та необліковане постачання води. Можлива потужність виявленої врізки в одній з свердловин – 250 кубометрів води на годину», – інформує прокуратура АРК.

Прокуратура вказує, що постачання води «зафіксовано та припинено». Прокурори встановлюють «коло осіб, які можуть бути причетними до… водопостачання».