В угрупованні «ДНР» визнали фінансову залежність від Москви

Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков пообіцяв ватажку угруповання «ДНР» Денису Пушиліну «підвищення зарплат» на контрольованій бойовиками частині території Донецької області, повідомляє 10 жовтня російська державна інформагенція ТАСС.

Агенція також цитує Пушиліна, який сказав, що «отримані гарантії підтримки з боку Росії в усьому, що стосується безпеки і підвищення рівня життя громадян».

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «Кремль вітав би більш високий життєвий рівень на цій території», але, за повідомленням ТАСС, не уточнив, які саме рішення в гуманітарній сфері обговорювалися на зустрічі Суркова та Пушиліна.

Росія офіційно визнає контрольовані проросійськими бойовиками частини Донецької та Луганської областей територією України – на відміну від іншої окупованої в 2014 році частини України, півострова Крим.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.