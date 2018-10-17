У Керчі загинули українські громадяни – Порошенко

Для України важливим є розслідування «жахливого вбивства», яке сталося 17 жовтня в окупованій Росією Керчі, заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з українською делегацією в Парламентській асамблеї Ради Європи.

«Чому для нас це так важливо? Тому, що це є українські громадяни. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це трагедія», – сказав Порошенко, висловивши співчуття українцям, які втратили дітей та близьких.

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Прокуратура Автономної республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження через убивство в коледжі в окупованій Керчі за статтею 258 частиною 3 Кримінального кодексу України, повідомив на брифінгу в Києві представник прокуратури АР Крим Роман Мурачов.

Він додав, що наразі слідство розглядає усі можливі версії інциденту. Представник прокуратури не зміг уточнити, як саме будуть проводити слідчі дії, враховуючи що Керч є тимчасово окупованою територією.

Число жертв масового вбивства в окупованій Росією Керчі зросло до 19. Останній загиблий був учнем Керченського політехнічного коледжу, за його життя боролися лікарі.

Раніше про 18 жертв і понад 40 постраждалих повідомив призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов. За словами Аксьонова, вибухівку в приміщенні коледжу лишив 22-річний студент цього навчального закладу.

Вибух і стрілянина сталися близько півдня 17 жовтня. Слідчий комітет Росії спершу кваліфікував інцидент як теракт, згодом перекваліфікував його на «вбивство».