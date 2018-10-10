Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Жовтень 2018, Київ 15:13
Новини | Політика

Прокуратура АРК підписала підозру Поклонській

Прокуратура розслідує три епізоди за участю Поклонської

Дивитись коментарі

Прокуратура Автономної республіки Крим підписала підозру Наталії Поклонській, повідомив кореспондент «Радіо Свобода».

Підозру Поклонській оголосили за трьома епізодами: заборона Меджлісу кримськотатарського народу, як «екстремістської організації»; затвердження обвинувального вироку щодо заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за «організацію масових заворушень»; участь Поклонської у розслідуванні щодо українського режисера, російського політв’язня Олега Сенцова.

Читайте також: Поклонська брала участь в арешті Сенцова – адвокат

Наталя Поклонська з 2000-х років працювала на різних прокурорських посадах в Автономній Республіці Крим. У березні 2014-го, коли Крим вже був окупований, але Росія ще не заявила про його захоплення, вже непідконтрольна Києву влада Криму призначила її виконувати обов'язки прокурора автономії; в Києві це рішення відразу скасували, а потім звільнили Поклонську з прокуратури.

Після анексії Криму її призначили прокурором півострова. З 2016 року була звільнена з цієї посади у зв'язку з обранням депутатом російської Держдуми.

Читайте також: Апеляційний суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Поклонської

Поклонська запевняє, що є громадянкою Росії, проте в адміністрації українського президента підтвердили, що вона залишається громадянкою України.

Поклонська перебуває під персональними санкціями. В Україні оголошена в розшук за звинуваченням у діях з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади чи змови з метою вчинення таких дій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG