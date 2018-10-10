Прокуратура АРК підписала підозру Поклонській

Прокуратура Автономної республіки Крим підписала підозру Наталії Поклонській, повідомив кореспондент «Радіо Свобода».

Підозру Поклонській оголосили за трьома епізодами: заборона Меджлісу кримськотатарського народу, як «екстремістської організації»; затвердження обвинувального вироку щодо заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за «організацію масових заворушень»; участь Поклонської у розслідуванні щодо українського режисера, російського політв’язня Олега Сенцова.

Читайте також: Поклонська брала участь в арешті Сенцова – адвокат

Наталя Поклонська з 2000-х років працювала на різних прокурорських посадах в Автономній Республіці Крим. У березні 2014-го, коли Крим вже був окупований, але Росія ще не заявила про його захоплення, вже непідконтрольна Києву влада Криму призначила її виконувати обов'язки прокурора автономії; в Києві це рішення відразу скасували, а потім звільнили Поклонську з прокуратури.

Після анексії Криму її призначили прокурором півострова. З 2016 року була звільнена з цієї посади у зв'язку з обранням депутатом російської Держдуми.

Читайте також: Апеляційний суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Поклонської

Поклонська запевняє, що є громадянкою Росії, проте в адміністрації українського президента підтвердили, що вона залишається громадянкою України.

Поклонська перебуває під персональними санкціями. В Україні оголошена в розшук за звинуваченням у діях з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади чи змови з метою вчинення таких дій.