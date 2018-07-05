Поклонська брала участь в арешті Сенцова – адвокат

Колишній прокурор анексованого Росією Криму Наталія Поклонська особисто брала участь у засіданні суду, який у травні 2014 року арештував українського режисера Олега Сенцова. Про це свідчить протокол засідання Київського райсуду Сімферополя за 11 травня 2014 року, який оприлюднив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

«Сама Поклонська Н.В. брала участь в арешті Сенцова Олега», – написав він.

Наталя Поклонська з 2000-х років працювала на різних прокурорських посадах в Автономній Республіці Крим. У березні 2014-го, коли Крим вже був окупований, але Росія ще не заявила про його захоплення, вже непідконтрольна Києву влада Криму призначила її виконувати обов'язки прокурора автономії; в Києві це рішення відразу скасували, а потім звільнили Поклонську з прокуратури.

Після анексії Криму її призначили прокурором півострова. Від 2016 року була звільнена з цієї посади у зв'язку з обранням депутатом російської Держдуми – за підсумками незаконно проведених в анексованому Криму виборів.

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня цього року він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».