СБУ не має наміру розслідувати заяву Поклонської про «правопорушення влади України»

Служби безпеки України отримала заяву екс-прокурора Криму Наталії Поклонської про «порушення прав людини і основних свобод, вчинення низки кримінальних правопорушень з боку представників чинної влади України», однак реагувати на неї у відомстві не збираються. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Заява не містить даних, які зумовили б необхідність заходів Службою безпеки України. Слідчими органами безпеки кримінальні провадження за заявами Поклонської не починалися, не розслідуються і не розслідувалися. Коментувати заяву Поклонської не вважаємо за доцільне», – сказано у відповіді.

У січні Наталя Поклонська повідомила кримським ЗМІ, що відправила лист на ім'я генерального прокурора України Юрія Луценка «з описом злочинів, скоєних проти українських громадян за останні роки».

ГПУ перенаправила лист Поклонської в Службу безпеки України.

Пізніше Поклонська зазначила, що отримала відповідь на своє звернення, при цьому вважала отримання відповіді на лист фактом визнання її особи в офіційних органах України депутатом Держдуми Росії.

Наталя Поклонська з 2000-х років працювала на різних прокурорських посадах в Автономній Республіці Крим. У березні 2014-го, коли Крим вже був окупований, але Росія ще не заявила про його захоплення, вже непідконтрольна Києву влада Криму призначила її виконувати обов'язки прокурора автономії; в Києві це рішення відразу скасували, а потім звільнили Поклонську з прокуратури.

Після анексії Криму її призначили прокурором півострова. З 2016 року була звільнена з цієї посади у зв'язку з обранням депутатом російської Держдуми.

Поклонська запевняє, що є громадянкою Росії, проте в адміністрації українського президента підтвердили, що вона залишається громадянкою України.

Поклонська перебуває під персональними санкціями. В Україні оголошена в розшук за звинуваченням у діях з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади чи змови з метою вчинення таких дій.