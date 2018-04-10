ГПУ завершила розслідування в справі про держзраду Поклонської та Аксьонова – речниця

Управління розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України завершило досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо екс-прокурора анексованого Криму, депутата Державної думи Наталії Поклонської, російського голови півострова Сергія Аксьонова, «спікера» підконтрольного Кремлю «парламенту Криму» Володимира Константинова та інших колишніх високопосадовців півострова, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

За її словами, справа стосується державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинення дій у складі злочинної організації, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

У ході досудового розслідування щодо підозрюваних у кримінальному провадженні слідчими суддями Печерського районного суду Києва надані дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування, які оскаржені в апеляційній інстанції, розповіла Сарган.

За її словами, 7 квітня про завершення досудового розслідування повідомили в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

Речниця зазначила, що, за даними слідства, підозрювані впродовж лютого – березня 2014 року, перебуваючи на території Криму, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у цій організації.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».