У Франції просить притулку художник, який намалював карикатуру на Поклонську

Російський художник-карикатурист Денис Лопатін, який намалював карикатуру на екс-прокурора окупованого Криму, депутата Держдуми Росії Наталію Поклонську, має намір просити французьку владу про надання йому політичного притулку. Про це він сам повідомив Радіо Свобода.

До Європи Денис Лопатін поїхав ще в лютому, побоюючись кримінального переслідування за малюнок, у якому Поклонська впізнала себе. Вона заявила, що ця робота ображає її особисто та релігійні почуття.

Поклонська звернулася до Слідчого комітету Росії із заявою, але слідчі відмовилися порушувати кримінальну справу. Наприкінці травня Поклонська надіслала керівнику Слідчого комітету Росії Олександрові Бастрикіну депутатський запит з приводу відмови камчатського управління відомства порушити кримінальну справу щодо Лопатіна.

Сам художник заявив, що він регулярно отримує погрози фізичної розправи. Все це змусило його готуватися до подання прохання про політичний притулок.

Наталія Поклонська, яка працювала в українській прокуратурі Криму, в 2014 році активно підтримала окупацію півострова Росією. Після перебування на посаді російського прокурора Криму Поклонська стала депутатом російської Державної думи. У 2017 році вона розгорнула кампанію проти художнього фільму «Матильда», що розповідає про стосунки російського царя Миколи Другого з балериною Матильдою Кшесинською.