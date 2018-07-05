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05 Липень 2018, Київ 09:58
Новини | Політика

Клімкін закликає посилити тиск на Москву і зупинити наругу над правами людини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що в Росії щодня відбуваються нові затримання і тривають тортури

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає міжнародних партнерів України посилити тиск на владу Росії, щоб припинити порушення прав людини і звільнити «в’язнів Кремля».

«У Росії 24 години на добу – нові вироки, затримання, тортури, каральна психіатрія щодо українських громадян – бранців Кремля. Закликаю всіх партнерів посилити тиск на Кремль, змусити його зупинити наругу над правами людини і звільнити політв’язнів», – написав Клімкін у Twitter пізно ввечері 4 липня.

У Росії й анексованому Криму, за даними правозахисників, утримують близько 70 українських політв’язнів.

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Український режисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії, від 14 травня голодує в колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів.

Володимир Балух, український активіст, ув’язнений в анексованому Росією Криму, продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

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Станіслав Клих, засуджений у 2016 році в Росії, заявляв про тортури під час ув’язнення. Його адвокати і правозахисники неодноразово заявляли про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха. Майже місяць тому стало відомо, що він також оголосив голодування.

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