У Росії оголосив голодування ще один український політв’язень

Засуджений у Росії Станіслав Клих заявив адвокату, що оголошує голодування. Про це 8 червня повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко з посиланням на слова матері політв’язня під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком.

«Це була дуже щира і важка зустріч, бо кожна історія кожного бранця – це велике горе. Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування», – вказала Геращенко у Facebook.

Уже 82 дні в окупованому Криму голодує на знак протесту проти вироку Володимир Балух. Адвокат Ольга Дінзе повідомила, що за час голодування він втратив 30 кілограмів ваги. Після місяця повної відмови в’язня від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

14 травня ув’язнений на півночі Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Пізніше до цього долучились Олександр Кольченко (він припинив голодування цього тижня через різке погіршення стану здоров’я) та кілька російських політв’язнів.