Втратив 10 кілограмів ваги, непритомнів – мама Кольченка про причини припинення ним голодування

Засуджений у Росії українець Олександр Кольченко припинив голодування через дуже поганий стан здоров’я, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на його маму Ларису Кольченко.

«Його голодування мене дуже турбувало. Я підтримувала його як могла, але ніяк вже не могла вплинути на його рішення. Так, до нього приходили відмовляти від голодування представники колонії і уповноважений з прав людини Челябінської області. Але він припинив свою акцію не через це. Голодування він припинив тільки за медичними показниками. Він втратив 10 кілограм ваги, непритомнів. Його стан дуже поганий», – сказала вона.

Раніше сьогодні про припинення Кольченком голодування заявив його адвокат Андрій Лепьохін. Станом на зараз за ґратами в Росії голодують троє українців – Володимир Балух, Олег Сенцов та Олександр Шумков.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Це сталося після того, як Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодуванняз вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Російські спецслужби затримали Кольченка і Сенцова разом зі ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.