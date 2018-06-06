Слідком Росії передав до суду справу «екс-охоронця Яроша» Шумкова

Слідчий комітет Росії у Брянській області завершив розслідування і направляє до суду справу щодо українця Олександра Шумкова за звинуваченнями в участі у забороненій в Росії організації. Заяву про це відомство оприлюднило 5 червня на своєму сайті.

«За версією слідства, чоловік брав активну участь в діяльності української екстремістської організації «Правий сектор», спрямованої проти інтересів Російської Федерації і зазіхає на її територіальну цілісність. Зокрема, у вересні 2015 він брав участь у блокуванні автомобільної дороги, перешкоджаючи доставці продовольства та інших життєво необхідних товарів у Республіку Крим. Також Шумков став учасником ряду акцій, спрямованих на залякування жителів Херсонської області, що мітингують проти блокади Криму і закликають до відновлення економічних і політичних відносин з Росією. Про значну роль обвинуваченого у діяльності екстремістського організації свідчить і той факт, що тривалий час він був особистим охоронцем її лідера», – мовиться у повідомленні.

25 травня сестра українського політв’язня в Росії Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що Олександр Шумков оголосив голодування із солідарності з її братом. Станом на зараз серед затриманих та ув’язнених у Росії із політичних мотивів українців голодує Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Олександр Шумков та Володимир Балух.

У вересні минулого року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.

Мати зниклого чоловіка повідомила виданню «Українська правда» , що на її домашню адресу надійшов відкритий лист зі Слідчого комітету Федеральної служби безпеки Росії в Брянській області, де було сказано, що Олександр Шумков перебуває в брянському СІЗО. За її словами, Шумкова було затримано працівниками ФСБ за підозрою в участі в екстремістських організаціях.

Світових лідерів на усіх континентах, які можуть відвідати футбольний Чемпіонат світу в Росії, закликають його бойкотувати, аж поки російський президент Путін не виконає вимогу ув’язненого режисера з Криму Олега Сенцова і не звільнить 70 українських політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах.