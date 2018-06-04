У Росії люди оголошують голодування із солідарності з Сенцовим

Кілька людей у Росії публічно оголосили про початок голодування на підтримку українця Олега Сенцова, якого утримують у колонії за полярним колом.

Одним із перших цю акцію почав журналіст видання «Русский репортер» Олександр Буртін. Він написав 1 червня: «Я розумію, що там люди реально ризикують життям, а я нічим не ризикую. Але це хоч якась дія, а не вимушене спостереження за чужим умиранням. Принаймні, почуття голоду перебиває почуття сорому …Я закликаю приєднатися всіх, хто може. Можливо, якщо достатня кількість людей «зовні» публічно приєднається до голодування, це якось прорве ізоляцію. Може, якщо серед нас будуть відомі люди, це стане зайвим інфоприводом і трохи на щось вплине».

Пізніше до акції приєднався мультиплікатор Євген Кабаков.

Також про голодування оголосила журналістка Анастасія Дмитрієва, зазначивши, однак, що планує голодувати три дні.

«Є думка, що заздалегідь обмежена за часом голодування дискредитує саму форму протесту. Мені все одно. Тим більше, я не протестую і не висуваю вимоги. Я доступним мені способом кажу: Олеже, ти – людина! Тримайся. Я з тобою», – написала вона.

Голодування на підтримку українського режисера у травні також оголосив росіянин Станіслав Зимовець – учасник акції протесту «Він вам не Дімон», якого засудили до двох років та шести місяців колонії.

Одноденне голодування на підтримку Олега Сенцова оголошував у травні й український письменник Андрій Любка.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент, саме він переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.