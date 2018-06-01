Російський журналіст голодує на підтримку Сенцова

Російський журналіст Шура Буртін заявив про початок голодування на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Як пояснив на своїй Facebook-сторінці Буртін, просто спостерігати за голодуванням ув’язнених йому набридло.

«Здається, ми просто хором ведемо зворотній відлік – дев’ять-вісім-сім – до смерті людини. А хлопець він, здається, сильний – візьме і справді помре. Що я тоді відчую? Кажуть: а більше ми нічого не можемо, акцію на підтримку в Москві не погодили, навіть одиночні пікети не можна проводити через чемпіонат», – написав журналіст.

Натомість голодування, за його словами, погодження не вимагає.



«Я розумію, що там люди реально ризикують життям, а я нічим не ризикую. Але це бодай якась дія, а не вимушене спостереження за чужим помиранням. Принаймні почуття голоду перебиває почуття сорому. У мене, звісно, теж є справи, які погано сумісні з голодуванням – ну почекають трохи», – додав він.

Буртін закликав усіх спроможних доєднатись до голодування, проте наголосив, що про це необхідно повідомити публічно і бути готовим плавно виходити з режиму голоду. Він повідомив, що голодує вже дві доби, і попередив, що це непросто.

«Можливо, якщо достатня кількість «ззовні» публічно долучиться до голодування, це якось прорве ізоляцію. Можливо, якщо серед нас будуть відомі люди, це стане зайвим інфоприводом і трошки на щось повпливає», – сподівається Буртін.

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Сенцов 14 травня оголосив голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів у Росії. Нещодавно до нього приєднався Олександр Кольченко, засуджений за тією ж справою, що й Сенцов. Вимогою Кольченка є звільнення українського режисера.

Голодування на підтримку українського режисера також оголосив росіянин Станіслав Зимовець – учасник акції протесту «Він вам не Дімон», якого засудили до двох років та шести місяців колонії.

На підтримку Сенцова голодують і кілька ув’язнених громадян Росії. Сам режисер утримується від їжі вже 19-й день.

Олега Сенцова й Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму у травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова та Кольченка в список політв'язнів.