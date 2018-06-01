Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Червень 2018, Київ 13:46
Новини | Політика

#SaveOlegSentsov: активісти проводять глобальну акцію на підтримку українського режисера

Акція на майдані Незалежності в Києві, 30 травня 2018 року

1 і 2 червня у різних містах світу активісти оголосили про проведення глобальної акції #SaveOlegSentsov на підтримку українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії, який оголосив голодування з вимогою звільнення всіх «в’язнів Кремля».

На сторінці руху у Twitter зазначається, що акція пройде напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії. У різних містах світу активісти виставлять «червону картку» режиму Путіна, який незаконно утримує людей за ґратами», йдеться в повідомленні.

Акції заплановані, зокрема, в країнах Західної Європи, Україні, Росії, Ізраїлі, США, Канаді, Австралії. Московська влада не погодила акцію в центрі міста. Однак її організатори заявили, що проведуть одиночні пікети.

Засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі український режисер Олег Сенцов вже 19 днів тримає безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політичних в’язнів з російських в’язниць.

Російська телеведуча Ксенія Собчак 31 травня заявила, що спілкувалася з Сенцовим через відеозв’язок. За словами Собчак, Сенцов розповів їй, що у нього кришаться зуби, але припиняти голодування він відмовився.

29 травня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його стан стабільний, він отримує підтримувальну терапію. У чому саме полягає ця терапія, офіційні представники Росії досі не пояснили.

Голодування, яке рівноцінне самогубству. Кольченко турбується за життя Сенцова (відео)
Embed
Голодування, яке рівноцінне самогубству. Кольченко турбується за життя Сенцова (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:28 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

31 травня оголосив голодування український активіст Олександр Кольченко, засуджений у тій же справі, що й Сенцов. Він вимагає звільнити режисера. Звільнити Сенцова також закликав російський опозиціонер Олексій Навальний. За його словами, якщо Сенцов помре в колонії, то стане героєм. Навальний запропонував Кремлю замість цього «переграти» режисера, й обміняти його та інших українських в’язнів за принципом «всіх на всіх».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG