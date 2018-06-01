SaveOlegSentsov: активісти проводять глобальну акцію на підтримку українського режисера

1 і 2 червня у різних містах світу активісти оголосили про проведення глобальної акції #SaveOlegSentsov на підтримку українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії, який оголосив голодування з вимогою звільнення всіх «в’язнів Кремля».

На сторінці руху у Twitter зазначається, що акція пройде напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії. У різних містах світу активісти виставлять «червону картку» режиму Путіна, який незаконно утримує людей за ґратами», йдеться в повідомленні.

Акції заплановані, зокрема, в країнах Західної Європи, Україні, Росії, Ізраїлі, США, Канаді, Австралії. Московська влада не погодила акцію в центрі міста. Однак її організатори заявили, що проведуть одиночні пікети.

Засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі український режисер Олег Сенцов вже 19 днів тримає безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політичних в’язнів з російських в’язниць.

Російська телеведуча Ксенія Собчак 31 травня заявила, що спілкувалася з Сенцовим через відеозв’язок. За словами Собчак, Сенцов розповів їй, що у нього кришаться зуби, але припиняти голодування він відмовився.

29 травня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його стан стабільний, він отримує підтримувальну терапію. У чому саме полягає ця терапія, офіційні представники Росії досі не пояснили.

31 травня оголосив голодування український активіст Олександр Кольченко, засуджений у тій же справі, що й Сенцов. Він вимагає звільнити режисера. Звільнити Сенцова також закликав російський опозиціонер Олексій Навальний. За його словами, якщо Сенцов помре в колонії, то стане героєм. Навальний запропонував Кремлю замість цього «переграти» режисера, й обміняти його та інших українських в’язнів за принципом «всіх на всіх».