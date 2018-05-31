Російський опозиціонер Навальний просить Путіна обміняти Сенцова

Російський опозиційний політик Олексій Навальний закликав російську владу звільнити з колонії в Росії українського режисера Олега Сенцова, що голодує з вимогою звільнення всіх незаконно ув’язнених у Росії українців.

У заяві, опублікованій 31 травня, Навальний висловлює побоювання, що Олег Сенцов не переживе голодування в російській колонії.

«Олег Сенцов помре. Один у своїй камері, за тисячі кілометрів від близьких. Помре, розуміючи, що справа його повністю сфальсифікована, провини за ним немає. Ніякий він, звичайно, не терорист. Перед смертю його будуть катувати – ми ж розуміємо, що таке «примусове годування» в російській в’язниці. Хто не розуміє – читайте спогади радянських дисидентів», – написав Навальний.

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Він закликав президента Росії Володимира Путіна обміняти Сенцова за принципом «всіх на всіх», після чого «Путіна похвалять західні газети».

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

29 травня адвокат засудженого повідомив, що стан Сенцова стабільний, він отримує підтримувальну терапію. Подробиць, що це за терапія поки що немає. Адвокат пообіцяв їх з’ясувати під час візиту до колонії, в якій утримують Сенцова, 4 червня.

31 травня стало відомо, що кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування на знак солідарності з Олегом Сенцовим.

Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка у список політв'язнів.