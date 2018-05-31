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31 Травень 2018, Київ 17:36
Новини | Політика

МЗС України вимагає допустити консула до Кольченка, який оголосив голодування

Олександр Кольченко

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити українського консула до українця Олександра Кольченка, який оголосив голодування в російській колонії. Про це 31 травня у Twitter написала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Кольченко оголосив голодування. Вимагаємо від Росії негайно допустити українського консула. Вимагаємо звільнення Кольченка», – мовиться в повідомленні.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Мати Олександра Кольченка про голодування сина (відео)
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Мати Олександра Кольченка про голодування сина (відео)

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Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.

Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

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