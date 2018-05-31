Мати Кольченка: у сина – дефіцит ваги, я відмовляла його від голодування

Кримчанин Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування в російській виправній колонії, виснажений, і міг піти на цей крок від відчаю, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії його мати Лариса Кольченко.

За її словами, в Олександра Кольченка в російській колонії діагностували дефіцит ваги, і вона відмовляла його від намірів оголосити голодовку.

«Він так написав Олегу (Сенцову – ред.), що вони раніше про це говорили, але він не вітав такі радикальні методи з приводу голодування. Проте, він поважає думку Олега і написав, що дуже стурбований станом його здоров'я і готовий його підтримати у голодуванні. Може, від відчаю вони до цього прийшли: за чотири роки нічого не зрушилося з місця, і Олег вибрав такий радикальний шлях протесту», – сказала Лариса Кольченко.

Вона зазначила, що не вірить, що голодування може привести до бажаного результату, і Олег Сенцов, за її словами, «висунув нездійсненні вимоги».

«Хоча по всьому світу проходять акції підтримки, мені здається, на Росію це мало діє. Ми бачили, яке правосуддя там. Мені здається, не варто розраховувати на співчуття і милосердя з боку Росії», – зазначила Лариса Кольченко.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня. Про це повідомив його адвокат.

Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

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Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.