Голодування Сенцова і Балуха: ЄС очікує, що затримані українці будуть негайно звільнені

Європейський союз очікує, що всі незаконно затримані українські громадяни в Росії і Криму будуть негайно звільнені.

У заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Коціянчич вказується, що затриманий в Криму активіст Володимир Балух і утримуваний в Росії український режисер Олег Сенцов продовжують голодування.

«Вони виступили проти незаконної анексії Кримського півострова та були засуджені судами, юрисдикції яких ЄС не визнає, з порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя», – зауважують у ЄС.

У заяві вказується, що надзвичайну тривогу викликають затримання кримських татар, зокрема Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова, яких затримали 21 травня 2018 року.

16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

На підтримку Сенцова в Україні увесь цей час відбуваються акції. 22 травня, зокрема, правозахисники і митці пікетували Адміністрацію президента з вимогою вжити заходів для його звільнення і прозоро звітувати про роботу щодо звільнення політвязнів.

На 1 і 2 червня запланована під час футбольного чемпіонату глобальна акція на його підтримку.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

Ще один кримчанин Володимир Балух голодує з 19 березня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.