Глобальна акція #SaveOlegSentsov відбудеться 1 і 2 червня – активісти

Активісти, які вимагають від уряду Росії звільнити українського кінорежисера, кримчанина Олега Сенцова, оголосили про план своїх дій перед чемпіонатом світу з футболу, який Росія збирається приймати з 14 червня.

«Визначені дати глобальної акції #SaveOlegSentsov Це 1 і 2 червня. У різних містах по всьому світу ми виставимо червону картку режиму Путіна, який незаконно утримує людей за ґратами. Кремль, який готується до прийому чемпіонату світу з футболу, має звільнити Олега Сенцова та інших», – ідеться в повідомленні активістів у мережі Twitter.

«Олег Сенцов поставив на кін своє власне життя. Він вимагає звільнення усіх українських заручників Кремля. До цього часу оголосив безстрокове голодування. Давайте об’єднаємо зусилля, щоб донести його вимогу до світу!» – закликали активісти на своїй Facebook-сторінці.

16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

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За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у місцях неволі 64 українців.