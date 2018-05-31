Собчак після розмови з Сенцовим: худий, блідий, але голодування не припинить

Телеведуча, колишня кандидатка в президенти Росії Ксенія Собчак заявляє, що розмовляла через відеозв’язок із ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

За словами Собчак, попри шкоду для здоров’я, Сенцов заявив, що не буде припиняти голодування, оголошене з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії.

«Тільки що особисто говорила з Олегом Сенцової по відеотелефону. Вмовляла припинити голодування. Але він налаштований рішуче і просить не вмовляти змінити рішення. У нього дійсно випали два зуби, цинги, каже, поки що немає. Просто жахливо його шкода. Худий, блідий», – написала Собчак у Twitter.

Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

Нещодавно ФСВП Росії повідомила, що Сенцов погодився на «підтримувальну терапію». Подробиць, що це за терапія, у відомстві не навели. Адвокат пообіцяв з’ясувати подробиці на зустрічі з Сенцовим 4 червня.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.