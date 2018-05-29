«Що мене тривожить? Реакція світу» – Геращенко про політв’язнів у Росії

Гості: Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську (телефоном); Олександр Мартиненко, генеральний директор агентства «Інтерфакс-Україна».

Російська прокуратура вимагає для українського журналіста Романа Сущенка 14 років позбавлення волі. Вирок буде оприлюднено наступного тижня. Тим часом у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що український режисер Олег Сенцов погодився на підтримувальну терапію, хоча було це погодження добровільним чи примусовим, достеменно не відомо. У Херсоні ж у вівторок мали б розглядати апеляцію на арешт керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, але засідання так і не відбулося. В останні дні з’являлася інформація про можливий обмін Сенцова чи Сущенка на Вишинського. Однак сьогодні у Кремлі заявили, що такі переговори не ініціювалися.

Інна Кузнецова: Пане Мартиненко, як ви думаєте, чи можуть міняти Романа Сущенка на Кирила Вишинського? Про це, зокрема, говорив Марк Фейгін, який зараз є громадським захисником українського журналіста.

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Олександр Мартиненко: Як правило, ці переговори дуже важкі і довгі. На моїй пам’яті не було такого випадку, щоб міняли так: людину заарештували, а за 2–3 тижні пройшов обмін.

Про можливе звільнення Сущенка я чув ще місяць-два тому, і це прив’язувалося до візиту президента Франції Емманюеля Макрона до російського Санкт-Петербурга. Наскільки я знаю, обговорювалося питання навіть не про обмін, а просто про звільнення як «жест доброї волі». На цьому етапі, цього місяця це навряд чи можливо.

– Пані Геращенко, на вашу думку, чи можливий такий варіант обміну? І хто тоді ухвалював би таке рішення?

Cерйозне загострення теми заручників. Ми мали більше оптимізму на початку року

​Ірина Геращенко: Останні події – і навколо голодування Олега Сенцова, і ескалація війни на Донбасі по всій лінії фронту – свідчать про серйозне загострення взагалі теми заручників. Ми мали більше оптимізму на початку року щодо того, що нам вдасться до президентських виборів в Російській Федерації витягнути ще і наших заручників з окупованих територій, і розблокувати процес звільнення заручників Кремля, політв’язнів…

У середу, 30 травня, під час чергових переговорів у Мінську буде дуже важка розмова в усіх групах. Дві ключові теми українська сторона буде рішуче піднімати – режим тиші і звільнення заручників

У середу, 30 травня, під час чергових переговорів у Мінську буде дуже важка розмова в усіх групах. Але дві ключові теми, які українська сторона буде рішуче піднімати – припинення насильства, режим тиші і звільнення заручників. Дуже хотіли б офіційну відповідь почути від Росії, від їхнього представника Гризлова у Тристоронній контактній групі: а що з 23 росіянами, чи збирається Росія їх забирати, чи від них відмовляється? Який буде результат – покаже час. Але Україна використовує всі можливості, всі сигнали, всіх міжнародних посередників, аби процес звільнення розблокувати.

– Пані Геращенко, чи були якісь переговори чи, можливо, розмови в підготовці до завтрашньої зустрічі і можна було б говорити про якісь очікування?

Ірина Геращенко: Ми ніколи не анонсуємо ніяких очікувань. Особливо в ситуації, що стосується заручників. Тому що кожне слово ловиться родинами заручників як надія. Ми дуже боремося за звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка весь цей час. Тут же ж катастрофічна ситуація, що до політв’язнів Кремля-кримців за ці роки навіть українських консулів не допускали – їх насильно вважають громадянами Росії. Нам було відмовлено офіційно в екстрадиції не тільки Кольченка і Сенцова, але й Клиха і Карпюка. Тобто шлях юридичний, офіційний – відмовлено. Шлях політичний – мовчанка.

Жодного разу МКЧХ не допустили до тюрем Донбасу

Минулої п’ятниці мали дуже непросту зустріч з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), де порушували питання недопуску МКЧХ до тюрем на окупованих територіях, в Криму, до політв’язнів у Росії. Наші заручники і політв’язні перебувають у повній ізоляції на окупованих територіях. Жодного разу МКЧХ не допустили, наприклад, до тюрем Донбасу. Жодного разу представники МКЧХ не бачили наших хлопців, яких утримують більш ніж три роки в окупованих Донецьку і Луганську, закриті тюрми у Криму, де утримують і Євгена Панова, кримських татар. Їх не допускають і до політв’язнів у тюрмах Росії.

Щодо Романа Сущенка – теоретично винесення вироку наближає питання можливих переговорів про його (Сущенка – ред.) передачу Україні. Афанасьєв, Савченко, Солошенко були нам передані після вироків. Але ніхто не може дати гарантію, сказати, що це набагато прискорить звільнення. Під час всіх зустрічей у «нормандському форматі» піднімається прізвище Сенцова. Вже 4 роки. І під час телефонних переговорів, і під час рідкісних зустрічей, які були.

Ми заявили про готовність передати Росії 23 росіян, аби звільнити українців в тюрмах Росії

Пєсков повторив сьогодні мантру президента Путіна, що Сенцов – це «терорист». Ми заявили, в тому числі і в Мінську, про готовність передати Російській Федерації 23 росіян, аби звільнити українців в тюрмах Росії. Ми будемо ще раз і ще раз ставити це питання.

Засуджені у Криму – це драматична ситуація. У Мінську ми не можемо говорити – під час роботи мінської групи обговорюється тільки війна на Донбасі. Але в ПАРЄ, в ООН, «нормандському форматі» – у будь-якому складі питання обговорюється. Це мова і про Семену, і про Балуха. Що ще мене тривожить? Реакція світу на все це. Спецпредставник з питань свободи слова ОБСЄ, Рада Європи зробили заяви про затримання Вишинського. А де їхнє занепокоєння бодай щодо того, що понад два тижні голодує Сенцов?!

Ніяких ознак «доброї волі». Зараз йде тверда конфронтація

​Олександр Мартиненко: Коли йде обмін, то вони (російська сторона – ред.) вважають, що йдуть на поступки Україні, повертаючи громадян, роблять тим самим «добру справу», розуміючи, що українська влада на цьому дещо виграє. Зараз ніяких ознак «доброї волі» немає. Зараз йде тверда конфронтація. 7 червня буде «пряма лінія» Путіна. Якщо там буде як мінімум один український кореспондент, якщо про це запитає, буде більш-менш ясно…​

Україні звільнення політв’язнів потрібне більше, ніж Росії звільнення Вишинського

Бажано обидві людини, кого міняють, щоб мали вже вирок. Тоді технічно можливо передати людину, умовно, для відбування вироку у ту країну, звідки він приїхав. У випадку Вишинського невідомо, як це зараз зробити технічно, тому що порушена справа. Закривати цю справу і визнавати, що порушена незаконно? По Сущенку це можливо, а по Вишинському зараз – ні. Вишинського захищають виключно як співробітника державної компанії. Працював би на комерційну, умовно, структуру російську, то такого не було б.

Об’єктивно Україні звільнення політв’язнів потрібне більше, ніж Росії звільнення Вишинського.