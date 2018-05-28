Вирок Романові Сущенку вже написаний ‒ Фейгін

На засіданні в Московському міському суді, що відбулося 28 травня, прокурор попросив 14 років позбавлення волі для українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Росії в 2016 році і звинуваченого в шпигунстві.

Роман Сущенко своєї провини не визнає, про що сказав у своєму кінцевому слові. Сторона захисту також навела свої аргументи на користь його невинуватості.

В інтерв’ю Радіо Свобода захисник Сущенка Марк Фейгін сказав, що розраховувати на виправдувальний вирок у російському суді не доводиться, але можна сподіватися на обмін.

‒ 14 років ‒ це не максимальна цифра, тому що 276-я стаття передбачає покарання до 20 років позбавлення волі. Але за наявності аргументів із боку захисту судові, так само як і звинуваченню, було б некомфортно наполягати на максимальному терміні. Це з одного боку. З іншого, звичайно, всі крапки над «i» розставить вирок. Якщо цей вирок буде зваженим, ‒ а на виправдувальний ми не розраховуємо, тому що в Росії за такими категоріями справ не виносять виправдувальних вироків, ‒ це створить додаткові передумови для швидкого обміну Романа Сущенка. Переговори на цю тему йдуть. І наскільки вони будуть успішними, залежить від багатьох чинників ‒ від Чемпіонату світу, від голодування Сенцова, від готовності і бажання Москви якомога швидше повернути Вишинського, наприклад…

‒ Відразу ж після затримання Вишинського виникли розмови про те, що це вдала кандидатура для обміну Сущенка…

‒ Там насправді не тільки Вишинський, а більш ніж два десятки людей. «Обмінних» осіб дуже багато. Інша річ, що саме кейс Вишинського дуже схожий на справу Сущенко. Він теж журналіст, теж звинувачується, зокрема, в зраді батьківщині. Там, дійсно, історія така, що Кремль марно думає, що його просто так відпустять. Я вважаю, для цього немає ніяких підстав. Було б простіше для всіх знайти компромісну форму і обміняти Сущенка на Вишинського і закрити ці дві історії.

‒ А це можливо тільки після вироків і тому, й іншому?

‒ Москва завжди робила так, що чекала вироку тим обвинуваченим, яких вона на своїй території судила. Що стосується України, то Київ можна вмовити знайти якусь іншу процесуальну форму припинення справи Вишинського, але тільки в тому разі, якщо відбудеться обмін.

Наприкінці квітня адвокатська палата Москви позбавила Марка Фейгіна, який захищає Романа Сущенка, статусу адвоката. І тепер він, відповідно до статті 49 Кримінально-процесуального кодексу Росії, бере участь у засіданнях суду в ролі громадського захисника, каже сам Фейгін.

‒ Суд мене допустив. Я дійсно довгий час займався цією справою. І саме з цим пов’язано позбавлення мене адвокатського статусу, тепер це вже ясно остаточно.

‒ Ви можете відвідувати Сущенка в СІЗО в цьому статусі?

‒ Я маю на це право, і я його в «Лефортові» вже двічі відвідував.

‒ Але разом з вами є ще один адвокат. Чи могли б ви назвати його прізвище і ім’я?

‒ Ні, ми не будемо цього робити, щоб його теж не позбавили статусу, щоб він не зазнав того ж тиску, який я відчував протягом цих 20 місяців. Можу лише сказати, що цей адвокат взяв участь у двох засіданнях, але головний захист продовжую здійснювати я. Тому що без професійного захисника я діяти не можу. За законом, юридична допомога повинна бути забезпечена професійним адвокатом, а громадським захисником може бути і не юрист.

‒ 4 червня у Московському міському суді має бути оголошений вирок. Як ви вважаєте, він уже написаний?

‒ Без сумніву!

ФСБ Росії затримала журналіста агентства «Укрінформ» Романа Сущенка в кінці вересня 2016 року. Його звинуватили в шпигунстві.